Europäischer Rat: Xavier Bettels letztes Gipfel-Selfie

Hinter Xavier Bettel haben sich unter anderem der französische Präsident, Emmanuel Macron und der Belgier Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, positioniert. «Es war mir eine Ehre, mein Land in Europa zu vertreten», so die Caption von Xavier Bettel, der allen dankt, «mit denen ich das Privileg und das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Ich werde euch alle vermissen».

Der Umgang der EU mit den dramatischen Ereignissen im Nahen Osten stand im Mittelpunkt des ersten Tages des EU-Gipfels in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs diskutierten am Donnerstag rund fünf Stunden lang vor allem über die Frage, was zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und zur Verhinderung einer regionalen Eskalation des Konflikts getan werden kann. Die EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für Hilfslieferungen in den Gazastreifen, um das Leid der Zivilbevölkerung dort zu lindern.