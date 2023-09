Europarat besorgt: Hassrede im Großherzogtum «ein stark wachsendes Problem»

Menschen afrikanischer Herkunft oder mit portugiesischer Staatsangehörigkeit erfahren laut Europarat in Luxemburg relativ häufig Diskriminierung.

«Die meisten luxemburgischen Politiker halten sich mit Hassrede zurück», aber das gilt nicht für die Internetnutzer, erklären Experten des Europarates. In dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) über Luxemburg heißt es, dass Hassrede vor allem im Internet stark zugenommen habe. Die Opfer erhielten von den Behörden keine Unterstützung und die Bemühungen der Regulierungsbehörden, dieses Problems einzudämmen, seien Stückwerk, so der Bericht weiter.