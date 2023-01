Straßburg : Europarat entscheidet sich einstimmig für Tribunal zu Angriffskrieg in Ukraine

Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat angesichts des Krieges in der Ukraine einstimmig die Einrichtung eines internationalen Kriegsverbrechertribunals gefordert. Das Tribunal in Den Haag solle die politischen und militärischen Anführer Russlands und seines Verbündeten Belarus verfolgen, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine «geplant, vorbereitet, eingeleitet oder ausgeführt» hätten, erklärte die Versammlung am Donnerstag in Straßburg.