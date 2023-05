Esch2022: Europas Kulturhauptstadt zählte mehr als 500.000 Besucher

Auch über das Kulturjahr hinaus will Esch attraktiv für Einheimische und Touristen sein.

Die europäische Kulturhauptstadt Esch in Luxemburg hat mit ihrem Programm 2022/23 insgesamt 512.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Besonders groß sei die Resonanz bei Kultur- und Musikfestivals gewesen, teilten die Organisatoren von «Esch 2022» am Dienstag in ihrer finalen Bilanz mit. Rund 60 Prozent der Besucher stammten aus Luxemburg, knapp 30 Prozent aus Frankreich. Insgesamt habe es mehr als 1300 Veranstaltungen mit über 3100 kulturellen Aktivitäten gegeben.