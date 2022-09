EUROPOL-KAMPAGNE : Europol bittet um Mithilfe – Vier Flüchtige aus Luxemburg unter den meistgesuchten in Europa

LUXEMBURG – Unter dem Motto #GameOver will Europol Verbrechern das Handwerk legen. Vier davon wegen Taten im Großherzogtum.

«Eine kleine Aktion Ihrerseits könnte zur Festnahme eines gefährlichen Flüchtigen führen und so potenzielle Opfer retten», betont Europol. AFP

«Sie könnten sie zu Fall bringen – #GameOver». Das Europäische Polizeiamt Europol startet eine neue Kampagne, die auf die international meistgesuchten Verbrecher aufmerksam machen soll. Mord, Raubüberfälle, Menschenhandel und -schmuggel – sie alle haben in ganz Europa besonders schwere Straftaten begangen, vier davon in Luxemburg.

Edinjo Pulti

Europol

Der 36-Jährige Albaner wird des versuchten Mordes am 2. August 2020 in Petingen verdächtigt. Ihm wird vorgeworfen, mehrmals mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte eines der Opfer daraufhin schwere Verletzungen im Bauchbereich erlitten.

Abdullah Khodor

Europol

Der 23-Jährige Deutsch-Libyer wird verdächtigt, an einem gewalttätigen «Homejacking» in Gonderingen beteiligt gewesen zu sein. Am 17. Dezember 2017 um die Mittagszeit wurden eine Frau und ihre minderjährige Nichte in ihrem Haus von zwei Personen angegriffen. Die Opfer wurden mit Messern bedroht. Es wurden mehrere Schmuckstücke und ein kleiner Geldbetrag entwendet. Damit die Opfer nicht die Polizei rufen konnten, demolierten die Angreifen auch das Telefon.

Zarko Pijanovic

Europol

Der 39-Jährige Serbe wird verdächtigt, am 18. Juli 2008 an einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Luxemburg beteiligt gewesen zu sein. Gegen 10.25 Uhr betraten vier mit Pistolen bewaffnete Täter das Geschäft in Luxemburg-Stadt. Die Angestellten und drei Kunden des Geschäfts wurden bedroht und gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Mithilfe einer Axt zerstörte einer der Räuber die Vitrinen. Es wurden 64 Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro entwendet.

Rigo Wendt

Europol

Der 51-Jährige Deutsche wird des Menschenhandels und der Zuhälterei verdächtigt. Die Straftaten wurden zwischen 2012 und Februar 2019 in Luxemburg begangen. Rigo Wendt soll einen Escort- und Callgirl-Service aufgebaut haben. Er soll den Transport der Frauen von Deutschland zu den Kunden in Luxemburg organisiert und koordiniert haben. Wendt war Eigentümer von drei Bordellen in Deutschland.