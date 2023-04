Auch Luxemburg beteiligt: Europol fasst 22 Waffenhändler bei europaweiter Aktion

Ermittler haben nach Angaben von Europol bei einer europaweiten Aktion 22 Händler von Handfeuerwaffen festgenommen. Mehr als 1600 Waffen sowie Munition und Sprengstoff seien beschlagnahmt worden, teilte die europäische Polizeibehörde am Montag in Den Haag mit. Bei den beschlagnahmten Waffen handelte es sich Europol zufolge vor allem um Alarm- und Signalpistolen, von denen einige zu scharfen Schusswaffen umgebaut worden waren.

Das organisierte Verbrechen setze zunehmend Signal- und Alarmpistolen ein, da die Beschaffung von illegalen Schusswaffen immer schwieriger und teurer werde. Bestimmte Modelle dieser Waffen seien leicht umzubauen, um auch scharfe Munition abzufeuern, hieß es. Die meisten der beschlagnahmten Waffen stammten den Angaben zufolge aus der Türkei und waren legal in die EU importiert worden. Sie würden vor allem in Bulgarien, aber auch in anderen EU-Staaten legal zum Kauf angeboten. Die Waffen würden dann illegal zu scharfen Schusswaffen umgebaut und in ganz Europa gehandelt.