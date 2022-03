Hunderte Kinder gerettet : Europol und FBI heben Kinderpornoring aus

900 Festnahmen und Hunderte Kinder gerettet: Ermittlern ist ein großer Schlag gegen einen weltweiten Kinderpornoring gelungen.

Internationale Ermittler haben einen weltweiten Kinderpornoring enttarnt und ausgehoben. In den verschiedenen Ländern seien rund 900 Menschen festgenommen worden, teilte Europol am Freitag in Den Haag mit. In Europa haben Ermittler insgesamt knapp 370 Personen festgenommen.