Abzocke : Europol warnt vor Betrugsmasche mit Fake-Anrufen

Angebliche Mitarbeiter von Europol verlangen am Handy Geld oder persönliche Daten. Die Behörde warnt nun vor solchen betrügerischen Anrufen.

In den meisten Fällen ist es Europol zufolge schwierig, die Täter zu ermitteln.

Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor zunehmenden Fake-Anrufen. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter von Europol aus und verlangen Geld oder persönliche Daten. Bei den Fake-Anrufen geben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Europol aus und versuchen, persönliche Daten oder Geld zu bekommen, sagte Europol-Sprecher Jan Op Gen Oorth am Montag in Den Haag der Deutschen Presse-Agentur. «Vor allem in Deutschland häufen sich zur Zeit diese Anrufe.»