Eurostat: «Hotel Mama» bei Luxemburgern weiterhin sehr gängig

Luxemburgs jüngere Einwohner verbleiben länger im Elternhaus als ihre Nachbarn. Das geht aus einer Eurostat-Studie vom heutigen Montag hervor. In Frankreich liegt das Auszugsalter bei Männern und Frauen zusammengenommen im Jahr 2022 bei 23,4 Jahren. Deutlich älter waren die Luxemburger mit 26,8 Jahren, bei den deutschen Nachbarn liegt das Alter bei 23,8 und in Belgien bei 26,3 Jahren.

Die 27 Staaten der EU kommen auf ein durchschnittliches Alter von 26,4 Jahren – Spitzenreiter ist Kroatien. Dort erreichen die Kinder ein Alter von 33,4 Jahren, bevor sie eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus mieten oder kaufen. In der Slowakei sind 30,8 und in Griechenland 30,7 Jahre alt. In Finnland hingegen schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Dort ziehen die Kinder bereits mit einem durchschnittlichen Alter von 21,8 Jahren aus. Auch in Dänemark und Schweden verlassen die Kinder das Hotel Mama bereit mit 21,7 und 21,4 Jahren.