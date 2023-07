68. Ausgabe: Eurovision Song Contest kehrt zum dritten Mal an denselben Ort zurück

Der nächste Eurovision Song Contest wird wieder in Malmö ausgetragen. Das hat der diesjährige Gewinner Schweden entschieden. Die 68. Ausgabe findet am 11. Mai 2024 statt, die Halbfinals am 7. und 9. Mai. Malmö wird bereits zum dritten Mal zum Schauplatz des ESC. Die schwedische Stadt, die durch eine Brücke mit Dänemark verbunden ist, durfte bereits 1992 und 2013 den Wettbewerb hosten.