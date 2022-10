Sonder-Flugpläne : Eurowings will Auswirkungen des Pilotenstreiks begrenzen

Für die Streiktage hat sich die Fluggesellschaft Unterstützung bei Airline-Partnern gesichert. So sollen mehr als die Hälfte der 400 betroffenen Flüge trotzdem stattfinden können.

Vor dem ab Montag angekündigten dreitägigen Pilotenstreik bei Eurowings hat die Fluggesellschaft angekündigt, sie wolle die Auswirkungen auf den Flugbetrieb möglichst gering halten. So soll gut die Hälfte der geplanten Flüge trotzdem stattfinden, teilte das Unternehmen am Sonntag in Köln mit. Zu dem Aufstand hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen, um eine Reduzierung der Arbeitsbelastung für das Cockpit-Personal durchzusetzen.