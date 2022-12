Brüssel: Eva Kaili legt Teilgeständnis im Korruptions-Skandal ab

Die belgische Polizei erwischte Kailis Vater in einem Hotelzimmer. Sein Wagen soll vollgestopft mit Geld gewesen sein. Zuvor soll er von der 44-Jährigen per Telefon angewiesen worden sein, das Geld zu verstecken.

«Ich wusste, dass in meinem Haus Koffer voller Geld waren», sagte Eva Kaili gemäß einem Bericht der italienischen Zeitung «La Repubblica» und der belgischen Zeitung «Le Soir», gegenüber dem Brüsseler Ermittlungsrichter Michel Claise. «Es ist wahr. Ich wusste von Herrn Panzeris Aktivitäten», soll die griechische EU-Abgeordnete gesagt haben. Kailis Lebensgefährte, bislang selbst Assistent im Büro eines italienischen EU-Parlamentariers, beschuldigte den ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri aus Italien, Kopf der mutmaßlichen Organisation gewesen zu sein.

Weiter schreibt «La Repubblica», dass die 44-Jährige es war, die ihren Vater angerufen hatte und ihn anwies, das Geld zu verstecken, als die belgische Polizei an ihre Tür klopfte. Die Polizei erwischte ihn in einem der schönsten Hotels der Stadt, sein Wagen war vollgestopft mit Geld. Kaili soll nach der Verhaftung ihres Ehemannes den Abgeordneten Antonio Panzeri und zwei weitere EU-Abgeordnete vor den laufenden Ermittlungen gewarnt haben. Dies schreiben die belgischen Ermittler laut der italienischen Zeitung in den Akten. Ursprünglich sei die Verhaftung der mittlerweile abgesetzten EU-Vizepräsidentin nicht geplant gewesen, sondern nach diesen Vorfällen beschlossen worden.