Ohne Männer : Eva Longoria wird lesbisch - aus Verzweiflung

Als «Desperate Housewife» hat es Eva Longoria nicht nur ihrem Gärtner angetan. Auch in ihrem neusten Film geht es heiß her: Allerdings bevorzugt die schöne Latina das weibliche Geschlecht.

In einer Hinsicht dürfen sich Longoria-Fans auf deren neusten Film «Without Men» freuen: So haben sie die 36-Jährige noch nie gesehen. Longoria und die schöne Kate Del Castillo gehen sich gegenseitig an die Wäsche.