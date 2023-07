Großregion : Evakuierungen nach Bombenfund in Saarbrücker Innenstadt geplant

SAARBRÜCKEN – Bei Baggerarbeiten an der St. Johanner Straße in der saarländischen Landeshauptstadt ist am Donnerstag eine 100-Kilo-Fliegerbombe gefunden worden. Dies berichtet die Saarbrücker Zeitung am Donnerstagabend.