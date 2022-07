Todesangst: Evelyn Burdecki wurde als Teenagerin sexuell belästigt

«Es hat mit Catcalling angefangen. Er hat mir hinterhergepfiffen und kam immer näher», so die 33-Jährige im Interview mit «VIP».

«Es hat mit Catcalling angefangen. Er hat mir hinterhergepfiffen und kam immer näher», erzählt Evelyn im Gespräch mit dem deutschen Onlineportal. «Als ich mich umgedreht habe, habe ich seinen Penis gesehen. Ich hatte Todesangst», schildert sie das traumatische Erlebnis. Daraufhin sei sie einfach weggerannt. Jahre später ist Evelyn jedoch ein weiteres Mal auf den gleichen Mann gestoßen, der ihr wieder hinterherpfiff: «Es kam sofort alles wieder hoch, aber ich weiß nicht mehr, was genau passiert ist, weil ich so unter Schock stand», so die Reality-TV-Teilnehmerin.