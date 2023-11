Ewige Wartezeit & Co.: Kennst Du Deine Rechte beim Restaurantbesuch?

Wann darf man im Restaurant gehen, ohne zu bezahlen? Und was passiert, wenn Dir das Essen nicht schmeckt? Eine Rechtsanwältin hat Antworten.

Frau Schnyder, was kann ich tun, wenn ich zu spät komme und mein reservierter Tisch anderweitig besetzt wurde?

Vielerorts gelten 15 Minuten Kulanz als Richtwert – dann wird der Tisch freigegeben. Reserviert man online, steht meist in der Reservationsbestätigung, wie lange ein Tisch freigehalten wird. Ich habe schon erlebt, dass das sehr streng durchgesetzt wird. Meine Empfehlung: Rufe im Restaurant an, wenn sich eine Verspätung abzeichnet, dann erübrigt sich die Diskussion.

Grundsätzlich sind Reservierungen ein Vorvertrag. Erhält man trotz Reservierung keinen Tisch, kann man theoretisch Schadenersatz verlangen, also zum Beispiel die Anfahrtskosten geltend machen. Man muss jedoch beweisen können, dass man reserviert hat und die Höhe des entstandenen Schadens belegen. Außerdem gilt auch hier häufig eine Daumenregel: Geduldet werden rund 30 Minuten, bis ein freier Tisch verfügbar sein muss.

Was kann ich tun, wenn ein Gericht von der Speisekarte nicht mehr verfügbar ist?

Etwas anderes wählen, denn die Speisekarte ist rechtlich nicht bindend. Um Enttäuschungen zu vermeiden, informiert der Gastronom den Gast im besten Fall bereits bei der Begrüßung am Tisch, dass gewisse Gerichte nicht verfügbar sind.

Hier gibt es meines Wissens keine rechtlichen Regeln. Die Erwartungen an die Wartezeit sind von Gast zu Gast unterschiedlich und hängen zudem von der Mahlzeit sowie von der Art Restaurant ab: Bei einem Lunch wünscht man sich tendenziell, dass es schneller geht; bei einem 5-Sterne-Dinner steht der Genuss im Vordergrund. So oder so darf man bei langen Wartezeiten nach der Bestellung nicht einfach gehen, ohne zu bezahlen.