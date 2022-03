Ukraine-Konflikt : Ex-Boxer Klitschko greift auch selber zu den Waffen

Die Lage an der ukrainischen Grenze zu Russland ist weiterhin angespannt. Der ehemalige Boxer und jetzige Politiker Witali Klitschko ist besorgt.

Witali Klitschko hat als Boxer und Milchschnitten-Werbemann Berühmtheit erlangt, nun ist der ehemalige Sportler schon seit acht Jahren Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In dieser Funktion muss sich Klitschko nun der drohenden Gefahr einer russischen Invasion in seinem Heimatland stellen.

Krieg in der Hauptstadt? «Kann sein»

Ausschließen will Klitschko derzeit nichts, wie er im Interview mit 20 Minuten erzählt. Noch nie wären seit der Unabhängigkeit des Landes so viele russische Soldaten in der Nähe der Ukrainer stationiert gewesen. Auf die Frage, ob auch seine Stadt Kiew bei einer möglichen Invasion angegriffen werden könnte, meinte Klitschko «kann sein».