Royal Family : Ex-Butler enthüllt – so tickt Herzogin Kate

Ein ehemaliger Royal-Mitarbeiter lernte Kate kennen, bevor sie Herzogin wurde. In einem Interview verrät er, wie sie tickt.

Was ihm bei dem Pärchen gleich auffiel: «Sie waren nicht anders, als alle anderen, es ist verrückt, das zu sagen, wenn man bedenkt, wer sie sind, aber es gab keinen Unterschied.» Besonders bei Kate gerät Harrold ins Schwärmen: Was ich mochte, war, dass Kate, die eine Freundin und offensichtlich kein Mitglied der Familie war, mir und den anderen Mitarbeitern gegenüber so höflich, freundlich und lustig war und mit uns scherzte.