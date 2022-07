Wimbledon und Stuttgart : Ex-Djokovic-Bezwinger steht unter Manipulationsverdacht

Die einstige Weltnummer 14, Aslan Karazew (Weltranglistenplatz 40), steht unter Verdacht, Spiele manipuliert zu haben. Seine Freundin wurde bereits lebenslang gesperrt. Weiter wird ein georgischer Tennis-Crack verdächtigt.

Auffällig hohe Wetteinsätze

Die drei Beschuldigten sollen in fünf Fälle verwickelt sein. Beim ATP-Turnier in Stuttgart Anfang Juni soll es bei der Doppel-Niederlage in der ersten Runde von Karazew auffällig hohe Wetteinsätze auf eine Niederlage des Russen gegeben haben. Die Höhe der Einsätze ist nicht bekannt. In Wimbledon im vergangenen Jahr war das bei Bassilaschwili der Fall gewesen. Die Einsätze sollen sich auf rund eine halbe Million Euro belaufen haben.