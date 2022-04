«In Lebensgefahr» - Ex-Duschungelcamperin Linda Nobat liegt mit Malaria im Krankenhaus

30 Minuten Wartezeit auf den Krankenwagen

Im Krankenhaus wurde erst einmal eine Blutvergiftung bei der 27-Jährigen festgestellt. Daraufhin wurden weitere Untersuchungen in die Wege geleitet, um den Grund für die Infektionskrankheit herauszufinden. Nach einer «Horror-Nacht» gab das «Playboy»-Gesicht ein weiteres Update mit einer besorgniserregenden Diagnose: «Es ist so wie ich dachte, ich habe Malaria!» so Linda zu ihren Fans. Enttäuscht darüber, zuerst nicht ernstgenommen worden zu sein, erklärt sie: «Jetzt wissen wir, in welch einer Lebensgefahr ich mich befinde.» Nachdem die Krankheit festgestellt wurde, wird sie nun in ein anderes Krankenhaus verlegt.