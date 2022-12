Korruptionsvorwürfe : Ex-EU-Vize Eva Kaili beschuldigt Parlamentspräsidentin Metsola

Den insgesamt vier Beschuldigten in dem Skandal wird «Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption» vorgeworfen. Katar soll mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versucht haben, Entscheidungen des Europaparlaments zu beeinflussen.

Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel wurden am 12. Dezember 2022 von der Polizei durchsucht.

60 Parlamentarier werden untersucht

Die EU habe im Skandal um mutmaßliche Einflussnahme aus dem Golfemirat Katar so gehandelt, weil das Gas aus Katar benötigt wird, so der Anwalt weiter. Gemäß dem griechischen Sender «MegaTV» sind inzwischen mehr als 60 Parlamentarier im Visier der Ermittler. Dabei geht es gemäß «Focus» um zu enge und positive Beziehungen zum Fußball-WM-Gastgeberland Katar.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck plädierte währenddessen dafür, die mutmaßliche Bestechung von EU-Politikern durch das Golfemirat Katar nicht mit dem Thema von Gaseinkäufen zu vermischen. «Das sind zwei verschiedene Sachen», sagte der Grünen-Politiker am Dienstagabend in Brüssel auf die Frage, ob man Gas von Katar kaufen könne, wenn Katar europäische Abgeordnete kaufe. Bestechung sei eine Straftat und der Handel mit anderen Ländern sei immer mit den moralischen Konsequenzen abzuwägen. Gleichzeitig müsse aber die Versorgungssicherheit sichergestellt werden.

Hunderttausende Euros beschlagnahmt

Die belgische Polizei hat am Montag Räumlichkeiten des EU-Parlaments in Brüssel durchsucht. Ziel der Durchsuchungen sei es gewesen, die Daten elektronischer Geräte aus den Büros von zehn Abgeordneten sicherzustellen, erklärte die belgische Bundesstaatsanwaltschaft. Wie die Ermittler weiter erklärten, waren die bei der Durchsuchung zu beschlagnahmenden Geräte bereits am Freitag «eingefroren» worden, um ein «Verschwinden nötiger Daten für die Ermittlungen» zu verhindern.

Insgesamt hat es der Staatsanwaltschaft zufolge seit Beginn der Ermittlungen bereits 20 Durchsuchungen gegeben – 19 in Büros und Wohnräumen sowie eine im Europaparlament selbst. Dabei wurden demnach 600.000 Euro im Wohnsitz eines Verdächtigen gefunden, mehrere Hunderttausend Euro in einem Koffer in einem Brüsseler Hotel sowie 150.000 Euro in der Wohnung eines EU-Abgeordneten. Der Name wurde nicht genannt.