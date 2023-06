Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die offene Trainerfrage geklärt und Dino Toppmöller als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 42-Jährige folgt auf Oliver Glasner und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis 2026, wie die Eintracht am Montag mitteilte. «Ich habe Dinos Weg schon lange verfolgt und konnte mir in Leipzig selbst ein Bild von seiner Art des Arbeitens, die geprägt von einem hohen taktischen Verständnis und analytischer Fähigkeiten ist, machen», sagte Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung. «Die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, passt zu unserer Philosophie.»