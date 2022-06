Friedensabkommen : Ex-Farc-Chef übernimmt Verantwortung für mehr als 20.000 Entführungen

Der ehemalige Anführer der kolumbianischen Guerrilla-Gruppe Farc, Rodrigo Londoño, Spitzname «Timochenko», hat vor Gericht die Verantwortung für mehr als 20.000 Entführungen übernommen. Im Namen der 13.000 Kämpfer der Rebellengruppe, die 2016 ein Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung unterzeichnet hatte, erkenne er die «individuelle und kollektive Verantwortung für eines der abscheulichsten Verbrechen» der Farc an, sagte Londoño am Dienstag bei einer Anhörung vor einem Spezialgericht in Bogotá.