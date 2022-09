Frankreich : Ex-Feuerwehrmann muss ins Gefängnis, weil er einen Wald anzündete

Betrunken hatte der 33-Jährige Anfang August Brände in einem Wald gelegt. Der ausgerückten Feuerwehr war er verdächtig vorgekommen.

Im Sommer wüteten in Frankreich vielerorts teils heftige Waldbrände.

Ein Gericht im südfranzösischen Béziers hat einen ehemaligen freiwilligen Feuerwehrmann zu zwei Jahren Haft verurteilt, der das Legen eines Waldbrandes gestanden hat. Ein Jahr der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Der 33-Jährige war Anfang August am selben Tag zwei Mal Feuerwehrleuten verdächtig vorgekommen, die zu Bränden in der Natur ausgerückt waren. Der bei seiner Festnahme betrunkene Mann gestand, einen der Brände gelegt zu haben, den die Feuerwehr aber schnell löschen konnte. Der Mann entschuldigte sich für seine Tat, zu der es wegen seines Alkoholkonsums gekommen sei.

Er muss Trinksucht behandeln und dem Brandort fünf Jahre fern bleiben

Der Verurteilte erhielt die Auflage, seine Trinksucht zu behandeln, einer Arbeit nachzugehen und die entstandenen Schäden zu begleichen. Außerdem erhielt der in einer anderen Region Frankreichs lebende Mann ein fünfjähriges Verbot, sich in das Departement Hérault zu begeben, in dem er den Brand gelegt hatte.