Charlottesville, Virginia : Ex-Footballer erschießt drei Kollegen, als sie von Auswärtsspiel zurückkehren

Ein 22-jähriger früherer Spieler der University of Virginia hat drei Football-Spieler erschossen, als sie aus einem Reisebus stiegen. Er wurde nach zwölf Stunden gefasst.

1 / 6 Der gefasste Täter Chris Darnell Jones … UVA Police Department … erschoss die Uni-Footballer Devin Chandler … University of Virginia … Lavel Davis … Jerryratcliffe.com

Bei einer Gewalttat auf dem Campus der Universität von Virginia im Osten der USA hat ein Schütze drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt, teilten die Hochschule und die Polizei in der Nacht zum Montag in Charlottesville mit. Dringend tatverdächtig sei der Student Christopher Darnell Jones (22), hieß es weiter. Der bewaffnete Mann war zunächst flüchtig, konnte laut Polizei aber am Montagvormittag gefasst werden.

Der Direktor der Universität teilte bei einer Pressekonferenz am Montag mit, die drei Getöteten, Devin Chandler, Lavel Davis Jr. und D’Sean Perry, seien Mitglieder eines Football-Teams gewesen. Die Tat habe sich ereignet, als sie von einem Auswärtsspiel zurückkehrten, berichtet CNN.

Jones soll das Feuer auf den Bus eröffnet haben, als dieser auf den Campus zurückkehrte – ob er selbst unter den Passagieren war, ist noch unklar. Die beiden Spieler Dontayvion Wicks und Mike Hollins wurden verletzt, überlebten aber den Angriff. Das Motiv des Täters ist noch unklar.

Auch Schütze war Football-Spieler

Nach der Tat am Sonntag gegen 22.30 Uhr Ortszeit seien die Menschen auf dem Campus aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen und nicht hinauszugehen. Das Gelände sei abgesperrt, der Unterricht für Montag abgesagt worden. Die für die Universität zuständige Polizei gab eine Beschreibung des mutmaßlichen Schützen heraus. Bei der Fahndung seien auch Hubschrauber im Einsatz gewesen.

Jones war 2018 selbst Mitglied des Uni-Footballteams UVA Athletics gewesen, nahm aber an keinen Spielen teil. Allerdings hatte er in der High School erfolgreich gespielt. Zudem war er an der Varina High School zum Studenten des Jahres ernannt worden. Jones war zudem Präsident des Key Club, einer Gesellschaft, die sich tatkräftig für ihre Mitmenschen einsetzt, berichtet «Daily Mail».

Vier Tote im Bundesstaat Idaho

Im Bundesstaat Idaho wurden unterdessen vier Studenten tot in einem Haus in der Nähe einer Universität aufgefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sie ebenfalls Opfer eines Tötungsdelikts wurden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte nach einem Notruf in dem Haus in der Nähe der Universität von Idaho in der Stadt Moscow die vier Toten gefunden. Universitätspräsident Scott Green erklärte, bei den Toten handele es sich um Studierende, die nicht auf dem Campus gewohnt hätten.

Die USA haben seit langem mit einem riesigen Ausmaß an Waffengewalt zu kämpfen. Schusswaffen sind in dem Land oft leicht erhältlich. Nach jüngsten Daten der Gesundheitsbehörde CDC wurden allein 2020 in den USA rund 20’000 Menschen erschossen – also mehr als 50 pro Tag. Schusswaffenverletzungen waren dort 2020 demnach erstmals Todesursache Nummer eins bei Kindern und Jugendlichen – noch vor Verkehrsunfällen.