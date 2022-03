Motorsport : Ex-Formel-1-Pilot Wurz beendet seine Karriere

Zwischen 1997 und 2007 absolvierte Alex Wurz 69 Rennen in der Formel 1. Der ganz große Erfolg blieb zwar aus, einen Namen macht er sich dennoch.

Der frühere Formel-1-Pilot Alexander Wurz beendet seine Motorsportkarriere. Diese Entscheidung verkündete der 41-Jährige am Dienstag. «Meine Zukunft wird sich weiter ums Rennfahren drehen, es liegt in meinem Blut», schrieb Wurz, ohne Details zu künftigen Projekten abseits des Asphalts zu nennen.

Der Österreicher hatte 1997 in Kanada sein Debüt in der Formel 1 gefeiert und es bis 2007 auf 69 Grand-Prix-Starts gebracht. Dreimal schaffte es der heutige Vorsitzende der Fahrervereinigung GPDA auf das Podium. 1996 und 2009 gewann Wurz zudem den 24-Stunden-Klassiker in Le Mans.