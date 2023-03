Drogen-Razzia: Ex-Frau von Formel-1-Weltmeister wegen MDMA-Besitz verhaftet

Michibata wurde am Samstag bei einer Drogen-Razzia in ihrem Hotelzimmer in Japan verhaftet.

Ein Zollbeamter fand ein Päckchen, das an das Hotelzimmer des Models in Tokio adressiert und in dem MDMA versteckt war. Er tauschte die Drogen gegen eine Fälschung aus und leitete die Information an die örtliche Polizei weiter. Daraufhin stürmte die japanische Polizei das Hotelzimmer und nahm Michibata und ihre Freundin, die mit ihr im Zimmer lebte, fest.