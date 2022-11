Mordverdacht: Ex-Freund von Stéphanie von Monaco wird tot in seiner Villa aufgefunden

Der Tod des 71-Jährigen sei «durch ein Kopftrauma und manuelle Kompression des Halses» herbeigeführt worden, berichtet die deutsche «Bild» -Zeitung. Der Ex-Freund von Stéphanie von Monaco wurde demnach in seiner Villa in der Dominikanischen Republik erwürgt.

Die Prinzessin und jüngste Tochter von Rainer III. von Monaco und Grace Kelly zeigte sich in den 80er-Jahren schwerverliebt mit dem Franzosen. Als sich die beiden 1986 in einem Club kennen lernten, war sie 21 Jahre alt, er war 35. Wenige Monate später wurden die beiden ein Paar und zogen schliesslich zusammen in ein Haus in Beverly Hills. 1988 trennten sie sich.