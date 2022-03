Trump-Enthüllungen : Ex-Geheimagent als Autor von Sex-Dossier enttarnt

Ein ehemaliger britischer Geheimdienstler soll der Verfasser des angeblichen russischen Enthüllungs-Dossiers über Donald Trump sein. Jetzt wurde seine Identität offenbar gelüftet.

Es handle sich um den 52-jährigen Briten Christopher Steele. Bis 2009 habe er als Agent im Dienst des Secret Service gestanden, dann habe er sich mit einer privaten Informationsbeschaffungs- und Sicherheitsfirma in London selbständig gemacht. In Geheimdienstkreisen genieße der Mann, der jahrelang in Russland stationiert gewesen sei, einen exzellenten Ruf.