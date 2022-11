Corinna Sayn-Wittgenstein: Ex-Geliebte von Juan Carlos enthüllt wie Königin Sofia sie konfrontierte

In der neuesten Folge berichtet sie, dass sie einst einer Einladung des Monarchen in seinen Palast gefolgt sei.

Zwischen 2004 und 2009 hatten die Unternehmerin Corinna zu Sayn-Wittgenstein und der spanische Altkönig Juan Carlos (84) eine Liaison. Nun rechnet die 58-Jährige im Podcast «Corinna and The King» mit dem mittlerweile in Ungnade gefallenen und im Exil lebenden Ex-Monarchen ab – und lässt dabei kein brisantes Detail aus. So berichtet sie in der neusten Episode von einem Zusammentreffen mit dessen Ehefrau Königin Sofia (84) in der Familienresidenz, dem Zarzuela Palast. Demnach habe Juan Carlos Corinna unter dem Vorwand einer kleinen Führung mit einem guten Freund – einem berühmten Dirigenten – zu einem Besuch eingeladen.