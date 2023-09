EX-GNTM-Kandidatin: So soll Frank Otto um Nathalie Volk gekämpft haben

1 / 5 Am Freitag zeigten sich Frank Otto und Nathalie Volk wieder einmal zusammen. Sie besuchten am Freitag die Veranstaltung, auf der sie ihre Memoiren «In meinen eigenen Worten: Ein Tag ohne Lügen» vorstellte. IMAGO/Future Image Die 26-Jährige berichtet darin von der Zeit, als sie sich von ihrem damaligen Verlobten Frank Otto trennte, um mit einem türkischen Hells Angel zusammen zu sein. Instagram/mirandadigrande Mit Hells Angel Tim Akbulut lebte sie kurzzeitig in der Türkei, änderte vieles an ihrem Aussehen und war einen Monat mit ihm verlobt. Instagram/timur_akbulut_frontline

«Er liebt dich nicht, er möchte dich nur besitzen», soll Multimillionär Frank Otto (66) laut Bild zu Nathalie Volk (26) im Beisein ihres damaligen neuen Freundes Timur Akbulut (45) gesagt haben. Sie hatten sich zur Aussprache in einem Hotel in der Türkei getroffen. Ottos Worte prallten an Nathalie ab. Die turbulente Beziehung zwischen Ex-GNTM-Teilnehmerin Nathalie und ihrem Verlobten Frank Otto ging nach fünf Jahren in die Brüche, als sie sich 2020 in den türkischen Hells-Angels-Rocker Timur verliebte.

«Frank wollte retten, was zu retten war. Ich wusste, dass er mich überreden würde, wieder nach Deutschland zu kommen, also wollte ich Thomas (Pseudonym für Timur A. in ihrem Buch, Anm. d. Red.) bei dem Gespräch dabeihaben», schreibt Nathalie in ihren Memoiren «In meinen eigenen Worten: Ein Tag ohne Lügen», die am Freitag veröffentlicht wurden.

Frank Otto weinte bei Trennung von Nathalie

«Ich sprach weiter und sagte, dass Thomas mich liebte und ich ihn auch. Und dass ich von nun an hier leben würde. Frank sah mich an, seine Augen wurden rot, füllten sich. Waren das etwa Tränen? Das war das erste Mal, dass ich Frank weinen sah. Das machte etwas mit mir. Ich weinte mit, aber ich war entschlossen, ein anderes Leben zu beginnen», schildert die 26-Jährige die damalige Situation.

Und weiter: «Frank verstand, dass er mich nicht aufhalten konnte. Ich war die erste Frau, die ihn verließ. Doch er liebte mich so sehr, dass er mich ziehen ließ. Er wollte, dass ich glücklich war. Aber nicht, bevor er nicht Thomas’ Wort bekam. Der sagte: ‹Ich verspreche es dir, ich kümmere mich um sie.› Wir verabschiedeten uns – und als ich mit Thomas in mein neues Zuhause fuhr, liefen die Tränen unentwegt.»

Nathalie verlobte sich mit Timur

Nathalie hatte ihre neue Beziehung mit Timur gestartet, zog in die Türkei und kehrte der gesamten Familie den Rücken – sogar den Kontakt mit Mutter Viktoria brach sie ab, mit der Nathalie eigentlich immer ein sehr enges Verhältnis pflegte, schreibt «Bild».

Für ihr neues Leben als die Freundin des vorbestraften Hells-Angels-Rockers änderte sie ihren Namen in Miranda DiGrande. Sie veränderte ihr Aussehen, färbte sich die Haare schwarz, ließ sich neue Zähne verpassen und ein paar Tattoos stechen. Eins davon als Zeichen ihrer Liebe zu Timur: einen Halbmond, charakteristisch für die Nationalflagge der Türkei, Timurs Heimat. Am 1. September 2021 verlobte sie sich mit Timur: «Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben», sagte sie damals gegenüber Bild.

Nathalies Liebescomeback mit Frank Otto

Im Oktober 2021 endete die Beziehung mit Timur, im Juni 2022 feierten Nathalie und Frank Otto auf dem Hamburger Presseball ihr Liebescomeback. Zu «Bild» sagte sie: «Ich habe gemerkt, dass Frank mein Mann ist.» Und weiter: «Ich möchte unserer Liebe eine zweite Chance geben.» Als sie am Freitag ihr Buch vorstellte, war er auch an ihrer Seite.