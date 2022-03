Ex-GNTM-Model Gisele Oppermann bei Jeep-Unfall in Dubai verletzt

Während der Hinfahrt filmt sich die 34-Jährige selbst und gibt so ihren Fans einen Einblick in die holprige Reise durch den Sand. «Ich glaube, unser Fahrer findet es lustig, wie viel Angst ich habe und beschleunigt extra», sagt sie noch in die Kamera, bevor es knallt und ihr Handy durch das Auto fliegt. Es vergehen einige Sekunden, bis Oppermann ihr Handy findet und sichtlich geschockt über Schmerzen klagt. «Ich glaube, eine andere hat sich richtig krass verletzt», fügt sie an, bevor sie die Aufnahme beendet.