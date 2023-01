Nagano, Japan : Ex-Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine stirbt bei Lawinenabgang

Am Sonntag sind bei einem Lawinenabgang in den Bergen Japans zwei Skifahrer getötet worden. Einer der beiden ist Kyle Smaine, Halfpipe-Weltmeister von 2015. Der US-Amerikaner wurde 31 Jahre alt.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag in einem ungesicherten Abschnitt des Skigebiets am 2649 Meter hohen Mount Hakuba Norikura in der Provinz Nagano, dort, wo 1998 Olympische Winterspiele ausgetragen wurden. Ex-Weltmeister Smaine, der mit seinem Kumpel Adam Ü unterwegs war, hatte noch ein letztes Mal eine Abfahrt absolviert, als die beiden auf halbem Weg von einer Lawine überrascht wurden, die eine andere Gruppe ausgelöst hatte.

In den Tagen vor dem Unglück hatte es starke Schneefälle gegeben. Smaine war für Werbeaufnahmen im Gebiet unterwegs und hatte wenige Stunden vor dem Unglück noch ein Video auf Instagram hochgeladen, in dem er die Vorzüge des Gebiets und die Schneequalität lobte. Der Mann aus South Lake Tahoe in Kalifornien war 2008 Profi geworden und wurde 2015 Weltmeister in der Halfpipe. Zudem gewann er einen Weltcup. Sein Tod löste in den sozialen Medien grosse Bestürzung aus. Zuletzt arbeitete er als Werbeträger und machte bei Filmprojekten mit.