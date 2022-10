Stress im Reality-Universum : Ex Jakub äußert sich zu Kate Merlans Belästigungsvorwürfen gegen AYTO-Martin

Zwischen Martin Fuhsy (Are you the one, Love Island) und Kate Merlan (Sommerhaus der Stars, Kampf der Realitystars) kracht es: Die 35-Jährige wirft dem Feierkumpel ihres Ex' Jakub Merlan-Jarecki vor, sie am Wochenende im Club belästigt zu haben. Er habe ihr aus dem Nichts «einen Kuss gegeben auf den Mund. Einfach so. Wo ich mich ernsthaft frage: ‹Junge, was stimmt nicht mit dir?›», erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Zudem postete sie ein Video, auf dem Martin aus dem Club geworfen wird.