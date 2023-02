Hongkong : Ex-Mann der zerstückelten Influencerin offiziell des Mordes beschuldigt

Nach der Tötung und Zerstückelung des Hongkonger Models Abby Choi, sind ihr Ex-Mann und zwei seiner Verwandten am Montag offiziell des Mordes an der 28-Jährigen beschuldigt worden. Die zuständige Richterin lehnte eine Freilassung der Beschuldigten auf Kaution ab. Chois gleichaltrigem Ex-Ehemann, dessen Bruder und Vater drohen nun eine lebenslange Haftstrafe.

Kopf in einem Suppentopf gefunden

Teile der Überreste Chois waren in einem Kühlschrank in einem Haus am Meer entdeckt worden. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass sich unter diesen sichergestellten Spuren auch der Kopf des Models befindet, nach dem sie am Samstag noch gesucht hatte. Er soll in einem Suppentopf gefunden worden sein. Den Angaben zufolge befanden sich in dem Haus eine elektrische Säge sowie ein Fleischwolf, der zum Zerkleinern von Menschenfleisch genutzt worden war.