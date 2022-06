Kontaktverbot nach Stalking : Ex-Mann wollte Hochzeit von Britney Spears «crashen»

Am Hochzeitstag seiner Verflossenen Britney Spears versuchte Jason Alexander die Feier zu stören, wie er im Instagram-Live-Video selbst zugab. Nun droht dem 40-Jährigen juristischer Ärger.

Jason Alexander, Ex-Ehemann von Britney Spears, muss sich nach seiner versuchten Störaktion an deren Hochzeitstag wegen Stalking vor der US-Justiz verantworten. Dem 40-Jährigen wird zudem Hausfriedensbruch, Vandalismus und Körperverletzung zur Last gelegt, wie aus Akten zu dem Strafverfahren hervorgeht, das am Montag im kalifornischen Bezirk Ventura County eingeleitet wurde. Alexander wurde noch am Nachmittag per Videoübertragung zu einer Gerichtsanhörung zugeschaltet und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Der Richter ordnete eine Kaution von 100’000 Dollar an und erließ ein Kontaktverbot für den Beschuldigten: Alexander müsse sich drei Jahre mindestens 91,5 Meter von Spears fernhalten.