Luxemburg: Ex-Ministerin Corinne Cahen arbeitet wieder im Laden

Eine Ex-Ministerin, die Dich am ersten Wochenende des Schlussverkaufs fragt, ob sie Dir eine andere Größe holen kann, oder Dein neues Paar Sandalen abkassiert, ist eine wohl eher ungewöhnliche Szene. Vielen Kunden ist jedoch genau das am Samstag und Sonntag im Schuhgeschäft der Familie von Corinne Cahen im Einkaufszentrum Belle Etoile widerfahren.

Als Gemeindeschöffin kann sie nun die Tätigkeit im Laden beibehalten. «Die Arbeit an der Gemeinde beträgt 20 Stunden pro Woche, das ist eine Halbtagsstelle, also kann ich mich wieder um mein Geschäft kümmern», freut sich die ehemalige Ministerin für Familie, Integration und die Großregion. Für den Handel werde sie als Schöffin nicht zuständig sein, «um nicht zu riskieren, dass man mir vorwirft, die Rollen zu vermischen.»

Der Schlussverkauf habe gut angefangen. «Am Sonntag ist es etwas ruhiger, aber am Samstag waren sehr viele Leute unterwegs», so Cahen. Das Wetter ist schön. Die Leute haben Lust auf Sandalen und offene Schuhe. Und sie kommen auch, um etwas Frische zu suchen», erklärt Corinne Cahen. In einem benachbarten Schmuckladen ist Verkäuferin Déborah jedoch weniger optimistisch: «Ich weiß nicht, ob es mit der Inflation zusammenhängt, aber im letzten Jahr hatten wir viel mehr Leute», bemängelt sie. «Wir hoffen, dass das noch in Gang kommt.»