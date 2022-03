David Florentin : Ex-Mister Luxembourg geht um die Welt

LUXEMBURG - David Florentin hat es geschafft: Der 26-Jährige aus Luxemburg ist das Gesicht von Porsche Design in diesem Herbst. Sein Gesicht ziert Plakate in der ganzen Welt.

Mister Luxembourg 2011 legt derzeit eine eindrucksvolle internationale Karriere als Model hin. Mailand, Paris, New York - und von dort geht's für den 26-jährigen David Florentin derzeit um die ganze Welt. Der Ex-Jura-Student an der Uni ist das Gesicht von Porsche Design für die Kollektion in diesem Herbst und Winter. «Ein Freund aus London hat mir schon ein Foto mit meinem Gesicht auf dem Plakat geschickt. Ich kann es kaum glauben! Zudem bin ich auch bei der Werbekamapgne für die kommende Saison wieder fest eingeplant», berichtet der Luxemburger im Gespräch.