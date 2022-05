Trump : Ex-Pentagonchef – Trump wollte Raketen auf Mexikos Drogenlabore feuern

Ein weiteres Enthüllungsbuch über die Amtszeit des früheren Präsidenten Donald Trump macht in den USA Schlagzeilen.

Die «New York Times» berichtete am Donnerstagabend (Ortszeit) vorab über die Memoiren des damaligen Verteidigungsministers Mark Esper, die am Dienstag erscheinen sollen. In dem Buch mit dem Titel «A Sacred Oath» (Auf Deutsch etwa: «Ein heiliger Eid») beschreibt Esper demnach zahlreiche Anekdoten aus der Zeit mit Trump. So habe Trump unter anderem vorgeschlagen, Raketen auf Drogenlabore in Mexiko abzufeuern, um diese zu zerstören und so den Schmuggel von Drogen in die USA zu verhindern. Trump habe diesen Vorschlag mindestens zwei Mal gemacht.