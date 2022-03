Bommeleeër-Prozess : Ex-Polizeichef Reuland sorgt für Überraschung

LUXEMBURG - Völlig unerwartet hat der ehemalige Polizeichef Pierre Reuland am Montag erneut beim Bommeleeër-Prozess ausgesagt und das Interesse auf die Geheimdienste gelenkt.

Eigentlich war am Montag bei den Verhandlungen im Bommeleeër-Prozess keine Aussage des ehemaligen Polizeichefs Pierre Reuland vorgesehen. Doch dieser brachte die entscheidende Wendung, indem er eine «militärische Spur» mit den Attentaten in den 1980er Jahren in Luxemburg in Verbindung brachte. Laut Reuland müsse eine hochgestellte Persönlichkeit aus Luxemburg oder dem Ausland hinter Planung und Ausführung der Anschläge stecken. Er selbst sei dabei jedoch ebenso ausgeschlossen wie der Großherzog, erklärte Reuland.