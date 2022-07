Fall George Floyd : Ex-Polizist Derek Chauvin zu weiteren 21 Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht in den USA hat den früheren Polizisten Derek Chauvin wegen der Verletzung der Bürgerrechte des von ihm getöteten Schwarzen George Floyd ein weiteres Mal verurteilt.

Der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin ist von einem US-Bundesgericht wegen der Verletzung von Bürgerrechten des von ihm getöteten Afroamerikaners George Floyd zu 21 Jahren Haft verurteilt worden. Damit verlängert sich die Zeit, die der 46-Jährige ohnehin im Gefängnis verbringen muss, wie US-Medien am Donnerstag aus dem Gerichtssaal in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota berichteten. Der ehemalige Polizist war bereits im April 2021 unter anderem wegen Mordes zweiten Grades zu einer Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten verurteilt worden und sitzt diese Strafe bereits ab.

Der Afroamerikaner Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Videos von Passanten dokumentierten, wie Polizisten den unbewaffneten Mann zu Boden drückten. Chauvin presste dabei sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals, während dieser immer wieder flehte, ihn atmen zu lassen. Floyds Tod wühlte die USA auf und löste eine Welle an Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt aus – die größten Bürgerrechtsproteste der vergangenen Jahrzehnte in den USA.