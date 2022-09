Moskau : Ex-Präsident Medwedew fordert «totale Kapitulation» der Ukraine

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat der Ukraine damit gedroht, dass Russland eine bedingungslose Kapitulation verlangen wird, falls die Führung in Kiew die derzeitigen Bedingungen für Verhandlungen nicht annimmt. «Die jetzigen «Ultimaten» sind ein Kinderspiel im Vergleich zu den Forderungen in der Zukunft: der totalen Kapitulation des Kiewer Regimes zu Russlands Bedingungen», schrieb Medwedew am Montag auf seinem Telegram-Kanal.