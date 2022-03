Ukraine : Ex-Präsident reicht Klage in Luxemburg ein

LUXEMBURG/RUSSLAND - Der gestürzte ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch zerrt die EU vor Gericht. Er verlangt die Rücknahme der Sanktionen gegen ihn.

Der gestürzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch traut sich wieder aus der Deckung. Wie die Bild-Zeitung meldet, will der frühere Staatschef, der aktuell in Russland im Exil lebt, gerichtlich gegen die EU vorgehen. Er und seine beiden Söhne Olexandr und Wiktor verlangen vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die sofortige Rücknahme der gegen sie verhängten EU-Sanktionen.