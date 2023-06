Luxemburger auf der Flucht: Ex-Spion Schneider nach Auslieferungsbeschluss verschwunden

Die Generalstaatsanwaltschaft von Nancy hat am Freitag Haftbefehl gegen Frank Schneider erlassen. Der ehemalige Mitarbeiter des luxemburgischen Nachrichtendienstes hatte die Flucht ergriffen, als er im Rahmen einer Untersuchung wegen Betrugs mit Kryptowährungen an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden sollte. Nach acht Jahren beim großherzoglichen Geheimdienst hatte Frank Schneider sich auf Geschäftsanalytik verlegt und 2008 die Firma Sandstone gegründet, die nach Informationen des Nachrichtenportals Virgule für das Kryptowährungsunternehmen OneCoin arbeitete.

Seit demselben Jahr wohnte er in Lothringen und war Gegenstand eines Auslieferungsersuchens, das die US-Justiz am 4. Februar 2021 an die französischen Behörden richtete. Am 29. April 2021 wurde er in Frankreich festgenommen. Im Januar 2022 hatte das Berufungsgericht Nancy eine Entscheidung zugunsten seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten getroffen, die vom Kassationsgerichtshof bestätigt wurde.