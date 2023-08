Russland: Ex-Strafgefangener Igor (38) darf Front verlassen – dann läuft er Amok

Die Leichen von fünf Männern und einer Frau mit Stich- und schweren Brandwunden wurden in zwei Häusern in der Region Karelien gefunden. Die beiden Häuser wurden in Brand gesetzt.

Ein ehemaliger Schwerverbrecher kämpfte für Russland an der Front in der Ukraine.

Ein ehemaliger Strafgefangener , der für Putin in den Krieg gezogen ist, hat nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Russland einen Amoklauf begangen und sechs Menschen getötet . Dies berichten russische Strafverfolgungsbehörden. Die Leichen von fünf Männern und einer Frau mit Stich- und schweren Brandwunden wurden in zwei separaten Häusern in einem Dorf in der nördlichen russischen Region Karelien gefunden. Die beiden Häuser wurden in Brand gesetzt – wohl um das Massaker zu vertuschen, wie die Ermittler vermuten.