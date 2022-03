Kiew : Ex-Tennis-Ass jagt Russen «Sie schlachten Familien ab»

Sergej Stachowski hat seine Tennis-Karriere beendet. Jetzt kämpft er für sein Heimatland Ukraine, indem er russische Agenten jagt.

Stachowski war bis Januar Tennisprofi, jetzt patrouilliert der 36-Jährige als Freiwilliger der Territorialverteidigung in der Hauptstadt Kiew, um dort für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. «Nun befinden wir uns in einem Krieg mit Russland, und ich verstehe, um die Ukraine zu kontrollieren, müssen sie die Mehrheit der Ukrainer abschlachten», erklärte der ehemalige Sportler, dessen Familie mit seinen drei Kindern in Budapest lebt.