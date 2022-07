Tobias Licht : Ex-«Unter uns»-Star überfährt 2-jährigen Sohn mit dem Rasenmäher

In einem Moment der Unachtsamkeit ereignete sich auf dem Pferdehof von Tobias Licht ein tragischer Unfall. Der Schauspieler verletzte seinen Sohn bei Gartenarbeiten schwer.

Schauspieler Tobias Licht berichtet in einem Podcast über ein tragisches Erlebnis mit seinem Sohn.

Vor zwei Jahren ereignete sich im Leben des deutschen Schauspielers Tobias Licht ein tragischer Unfall im eigenen Garten. Gemeinsam mit seinem damals zweijährigen Sohn wollte der 44-Jährige den Rasen mähen. Dafür setzten sich die beiden auf einen Aufsitzrasenmäher. Nach einiger Zeit wollte der Kleine jedoch absteigen, wobei in einem Moment der Unachtsamkeit das Unglück geschah: Er überfuhr Carl mit dem Gartengerät.

«Ich habe noch eine Ecke zu Ende gemäht, gucke und sehe ihn drei Meter von mir entfernt. Auf einmal drehe ich mich wieder um und dann knallt es und dann lag er darunter mit einem Bein», erzählt der «Unter uns»-Star kürzlich seinem Kollegen André Dietz im Podcast «Dietz und Das». Für den Schauspieler ein totaler Schockmoment. «Ich habe mein Kind in einem Moment des Versagens schwer verletzt.»

Als Grund für den Unfall nennt er «Momentversagen», da er zuvor aufgrund der Corona-Pandemie seinen Job am Theater verloren habe. Von einem Tag auf den anderen sei er wieder in der «anderen Realität» gewesen und war damit «völlig überfordert». «Meine Frau war draußen und ich hatte Kinderbetreuung und keinen Job mehr», so Licht.