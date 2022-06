Angriff aufs Kapitol : Ex-US-Handelsbeauftragter wegen Missachtung des Kongresses angeklagt

Wikicommons/White House under the Donald Trump administration

Ein früherer Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist am Freitag wegen Missachtung des Kongresses angeklagt worden. Dem 72-jährigen Peter Navarro wird zum einen vorgeworfen, die Vorladung eines Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ignoriert zu haben. Außerdem hat er die vom Ausschuss angeforderten Dokumente nicht vorgelegt. Es wurde am Freitagmorgen (Ortszeit) festgenommen und sollte im Laufe des Tages vor einem Gericht in Washington erscheinen.