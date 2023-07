Luxemburg: Ex-Volleyballtrainer muss wegen Kinderpornografie in Haft

Der ehemalige Volleyballtrainer, der im vergangenen Monat wegen Kinderpornografie vor Gericht stand, wurde am Donnerstag zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, von der drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Er war angeklagt, weil er im Februar 2020 Spielerinnen ohne deren Wissen in den Duschen gefilmt und fotografiert sowie kinderpornografisches Material besessen und verbreitet hatte. Nach einigen Monaten in Untersuchungshaft war der Angeklagte freigelassen worden und hatte seine Arbeit wieder aufnehmen können.