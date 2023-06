Luxemburg: Ex-Volleyballtrainer steht wegen Kinderpornografie vor Gericht

Anfang 2020 ist der Trainer eines Volleyballklubs in Untersuchungshaft gelandet, nachdem schwerwiegende Anschuldigungen gegen ihn erhoben worden waren. Unteranderem werden ihm Verletzung der Privatsphäre und Besitz, Verbreitung und Produktion von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Außerdem soll er Minderjährigen eindeutige sexuelle Angebote per Textnachricht geschickt haben, wie die Staatsanwaltschaft damals mitgeteilt hat. Seit dem heutigen Montag – rund dreieinhalb Jahre nach den Vorwürfen – steht der Beschuldigte vor Gericht.

Wie die Behörde erklärt hat, soll der Trainer unteranderem Spielerinnen in der Umkleidekabine und in den Duschen gefilmt, fotografiert und die Aufnahmen anschließend im Darknet verbreitet haben. Nach einigen Monaten in Untersuchungshaft war der Angeklagte freigelassen worden und durfte seiner Tätigkeit als Trainer wieder nachgehen.